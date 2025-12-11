Bilecik Valisi Sözer'den Kuba Camii incelemesi

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Bilecik İl Müftüsü Ahmet Dilek ile birlikte yapımı süren Kuba Camii inşaatında incelemelerde bulundu.

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, kurum ziyaretleri kapsamında İl Müftülüğüne giderek devam eden faaliyetler ve çalışmalar hakkında İl Müftüsü Ahmet Dilek ile görüştü. Ziyarette il genelinde yürütülen din hizmetleri, eğitim faaliyetleri ve toplumsal projeler değerlendirildi. Vali Sözer, ziyaretin ardından İl Müftüsü Ahmet Dilek ile birlikte Beşiktaş Mahallesi'nde yapımı sürdürülen Kuba Camii inşaatında incelemelerde bulundu. Çalışmaların son durumu hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Vali Faik Oktay Sözer, "Kuba Camii, tamamlandığında mahallemize hem ibadet hem de birliktelik anlamında değer katacak önemli bir eser olacak" dedi. - BİLECİK