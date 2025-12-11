Haberler

Bilecik Valisi Sözer'den Kuba Camii incelemesi

Bilecik Valisi Sözer'den Kuba Camii incelemesi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, İl Müftüsü Ahmet Dilek ile birlikte Kuba Camii inşaatında incelemelerde bulunarak çalışmalar hakkında bilgi aldı. Vali Sözer, caminin tamamlandığında önemli bir eser olacağını belirtti.

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Bilecik İl Müftüsü Ahmet Dilek ile birlikte yapımı süren Kuba Camii inşaatında incelemelerde bulundu.

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, kurum ziyaretleri kapsamında İl Müftülüğüne giderek devam eden faaliyetler ve çalışmalar hakkında İl Müftüsü Ahmet Dilek ile görüştü. Ziyarette il genelinde yürütülen din hizmetleri, eğitim faaliyetleri ve toplumsal projeler değerlendirildi. Vali Sözer, ziyaretin ardından İl Müftüsü Ahmet Dilek ile birlikte Beşiktaş Mahallesi'nde yapımı sürdürülen Kuba Camii inşaatında incelemelerde bulundu. Çalışmaların son durumu hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Vali Faik Oktay Sözer, "Kuba Camii, tamamlandığında mahallemize hem ibadet hem de birliktelik anlamında değer katacak önemli bir eser olacak" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Balıkesir'de 4.9 büyüklüğünde deprem

Afet bölgesi ilan edilen ilçemiz fena sallandı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
FED'in faiz kararına altının ilk tepkisi: İşte gram ve çeyreğin fiyatı

FED'in kararına altının ilk tepkisi: İşte gram ve çeyreğin fiyatı
TBMM'de stajyer istismarı iddiası: Bir personel görevden uzaklaştırıldı

Öğrencinin şikayetiyle ortaya çıktı, anında görevden alındı
Poz sırasında samimi an! Nilperi Şahinkaya'nın sevgilisine yaptığı hareket dikkatlerden kaçmadı

Poz sırasında samimi an! Yaptığı hareket dikkatlerden kaçmadı
Güllü, ölmeden önce patronuna anlatmış: Başıma bir şey gelirse...

Güllü, ölmeden önce iki isim vermiş: Başıma bir şey gelirse...
FED'in faiz kararına altının ilk tepkisi: İşte gram ve çeyreğin fiyatı

FED'in kararına altının ilk tepkisi: İşte gram ve çeyreğin fiyatı
İki hamburgere ödediği fiyat dudak uçuklattı

İki hamburgere ödediği fiyat dudak uçuklattı
Bingölspor'un dayanışma gecesinde 28 milyon TL toplandı, en yüksek bağış Peker'den geldi

3. Lig ekibinin bağış gecesine damga vurdu! Rakam dudak uçuklattı
Bakan Şimşek ipucunu verdi! Memur ve emekli zammı belli oldu gibi

Bakan Şimşek ipucunu verdi! Memur ve emekli zammı belli oldu gibi
Fener taraftarı kahrolacak! Sörloth için kesin karar verildi

Hakkındaki gelişme Fener taraftarını kahredecek
Dzeko, Fener'den gittiği takımda hayatının şokunu yaşadı

Fener'den gittiği takımda hayatının şokunu yaşadı
Jose Mourinho'nun Benfica'sından ilk 24 yolunda hayati galibiyet

İlk 24'e kalmak için hayati bir maça çıktı! İşte aldığı sonuç
Trump'tan tarihi operasyon! Görüntüler servis edildi, petrol fiyatları bir anda yükseldi

Böylesi daha önce hiç olmadı! Petrol fiyatlarını uçuran operasyon
Icardi Galatasaray'dan gidiyor! İşte yerine gelecek isim

Galatasaray'dan gidiyor! Yerine gelecek isim bile belli
title