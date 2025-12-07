Haberler

Vali Sözer vatandaşlarla Kapaklılar Derneği'nde buluştu

Güncelleme:
Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Kapaklılar Yardımlaşma Kültür ve Dayanışma Derneği'ni ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi ve dernek faaliyetleri hakkında bilgi aldı. Sözer, dayanışmanın önemine vurgu yaptı.

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Kapaklılar Yardımlaşma Kültür ve Dayanışma Derneği'ni ziyaret ederek, vatandaşlarla bir araya geldi.

Vali Faik Oktay Sözer, Kapaklılar Yardımlaşma Kültür ve Dayanışma Derneği'nde vatandaşlarla buluşarak, talep ve görüşlerini dinledi. Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette dernek faaliyetleri hakkında bilgi alan Vali Sözer, birlik ve dayanışmanın önemine vurgu yaptı. Vali Sözer, "Vatandaşlarımızla bir araya gelmekten büyük memnuniyet duyuyoruz. Dayanışma kültümüzü yaşatan tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyorum" dedi.

Program, Vali Sözer'in dernek üyeleri ve vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirmesiyle sona erdi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
