Vali Sözer denetim noktasında güvenlik güçleriyle bayramlaştı

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, denetim noktasında görev yapan güvenlik güçleriyle bayramlaştı.

Vali Sözer, Ramazan Bayramı dolayısıyla il genelinde yürütülen trafik ve asayiş tedbirlerini yerinde incelemek üzere Akasya Altı Yol Kontrol Noktası'nı ziyaret etti. Görev başındaki emniyet ve jandarma ekipleriyle bir araya gelen Sözer, personelin bayramını tebrik ederek çalışmalarında başarılar diledi. Ziyarette açıklamalarda bulunan Vali Sözer, "Vatandaşlarımızın bayramı huzur ve güven içerisinde geçirebilmeleri adına ülke genelinde olduğu gibi ilimizde de gerekli tüm tedbirler alınmıştır. Bu çerçevede 897 personel, 267 araç ve 81 uygulama noktasında denetimler aralıksız sürdürülmektedir. Görev başında bulunan tüm güvenlik güçlerimize özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyor, bayramlarını tebrik ediyorum. Sahada fedakarca görev yapan personelimize kolaylıklar diliyorum" dedi. - BİLECİK

