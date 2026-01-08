Vali Sözer, Dursun Fakıh Türbesi'nde incelemelerde bulundu

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Dursun Fakıh Türbesi'nde incelemelerde bulunarak yapılması planlanan çalışmaları değerlendirdi.

Bilecik'in Söğüt ilçesine bağlı Küre Köyünde bulunan Dursun Fakıh Türbesi Osmanlı Devleti'nin kuruluş döneminin önemli manevi şahsiyetlerinden ve devletin ilk kadısı olma şerefini taşıyor. Ziyaret kapsamında türbe çevresinde yapılması planlanan çevre düzenlemesi, alan iyileştirmeleri ve ihtiyaçlara yönelik düzenlemeler hakkında değerlendirmeler yapan Vali Sözer, yürütülecek çalışmaların türbenin manevi dokusuna zarar vermeden gerçekleştirileceğini ifade etti. Planlanan düzenlemelerle ziyaretçilerin daha düzenli, huzurlu ve sağlıklı bir ortamda ibadet ve ziyaretlerini gerçekleştirmesinin hedeflendiği belirtildi. Vali Sözer, incelemeler sırasında türbeyi ziyaret eden vatandaşlarla da sohbet ederek görüş ve taleplerini dinledi.

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, "Tarihi ve manevi değerlerimizi koruyarak gelecek nesillere aktarmak, bu alanları ziyaret eden vatandaşlarımızın huzur içinde ibadet edebileceği düzenlemeleri hayata geçirmek en önemli sorumluluklarımızdan biridir" dedi. - BİLECİK