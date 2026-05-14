Bilecik'te kurban vekâletleri Gazze için bağışlandı

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Gazze için kurban bağışında bulundu.

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Bilecik İl Müftüsü Ahmet Dilek ve beraberindeki heyetleri makamında kabul etti. Gerçekleştirilen kabullerde, yaklaşan Kurban Bayramı vesilesiyle kurban vekaletlerini bağışlayan Vali Sözer, Türkiye Diyanet Vakfı aracılığıyla kurban bağışında bulundu. Vekaletlerin Gazze'ye ulaştırılmak üzere emanet edildiği belirtildi. Ziyarette kurban ibadetinin paylaşma, yardımlaşma ve kardeşlik duygularını pekiştiren önemli bir ibadet olduğu vurgulandı. Yapılan bağışların hayırlara vesile olması temennisinde bulunuldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı