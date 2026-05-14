Bilecik'te kurban vekâletleri Gazze için bağışlandı

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Kurban Bayramı kapsamında Gazze için Türkiye Diyanet Vakfı aracılığıyla kurban bağışında bulundu. Sözer, kurban ibadetinin önemine dikkat çekti.

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Bilecik İl Müftüsü Ahmet Dilek ve beraberindeki heyetleri makamında kabul etti. Gerçekleştirilen kabullerde, yaklaşan Kurban Bayramı vesilesiyle kurban vekaletlerini bağışlayan Vali Sözer, Türkiye Diyanet Vakfı aracılığıyla kurban bağışında bulundu. Vekaletlerin Gazze'ye ulaştırılmak üzere emanet edildiği belirtildi. Ziyarette kurban ibadetinin paylaşma, yardımlaşma ve kardeşlik duygularını pekiştiren önemli bir ibadet olduğu vurgulandı. Yapılan bağışların hayırlara vesile olması temennisinde bulunuldu.

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, "Kurban ibadetinin paylaşma, yardımlaşma ve kardeşlik duygularını pekiştiren önemli bir ibadet olduğuna vurgu yapıyorum. Yapılan bağışların hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum" dedi. - BİLECİK

