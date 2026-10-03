Bilecik Valisi Sözer, Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nda görevlilerle buluştu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, din görevlileriyle bir araya geldi.

Vali Sözer, Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla İl Müftüsü Yusuf Dikmen ve beraberindeki din görevlileriyle bir araya geldi. Valilik makamında gerçekleşen görüşmede, 1-7 Ekim Camiler ve Din Görevlileri Haftası kapsamında kentte yürütülen çalışmalar ele alındı.

Camilerin toplum hayatındaki önemine dikkat çeken Vali Sözer, din görevlilerinin vatandaşlara dini hizmetlerin ulaştırılmasında önemli bir görev üstlendiğini belirterek, "Camilerimiz, milletimizin birlik ve beraberliğinin güçlendiği, manevi değerlerimizin yaşatıldığı önemli mekanlardır. Bu anlamlı hafta vesilesiyle özveriyle görev yapan tüm din görevlilerimizin Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nı kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyorum" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı