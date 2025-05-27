Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Kurban Bağışında Bulundu

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Türkiye Diyanet Vakfı'na (TDV) vekalet yoluyla kurban bağışında bulundu.

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, 'Kurbanını Paylaş, Kardeşinle Yakınlaş' sloganıyla sürdürdüğü vekaletle kurban organizasyonu kapsamında kurban vekaletini TDV Bilecik Şubesine verdi. TDV adına Vali Aygöl'ün kurban vekaletini kabul eden İl Müftüsü Ahmet Dilek, teşekkür ederek Vali Aygöl'e bağış makbuzunu takdim etti. - BİLECİK