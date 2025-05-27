Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Kurban Bağışında Bulundu
Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Türkiye Diyanet Vakfı'na vekalet yoluyla kurban bağışında bulundu. 'Kurbanını Paylaş, Kardeşinle Yakınlaş' sloganıyla yürütülen organizasyonda, bağış makbuzu İl Müftüsü Ahmet Dilek tarafından Vali Aygöl'e takdim edildi.
Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Türkiye Diyanet Vakfı'na (TDV) vekalet yoluyla kurban bağışında bulundu.
Bilecik Valisi Şefik Aygöl, 'Kurbanını Paylaş, Kardeşinle Yakınlaş' sloganıyla sürdürdüğü vekaletle kurban organizasyonu kapsamında kurban vekaletini TDV Bilecik Şubesine verdi. TDV adına Vali Aygöl'ün kurban vekaletini kabul eden İl Müftüsü Ahmet Dilek, teşekkür ederek Vali Aygöl'e bağış makbuzunu takdim etti. - BİLECİK
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel