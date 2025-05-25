Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Kükürt Köyü'nde Camii Temel Atma Törenine Katıldı
Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Kükürt Köyü'nde gerçekleşen camii temel atma töreninde vatandaşlarla bir araya geldi. Vali Aygöl, camilerin toplumsal birlik ve beraberliğin simgesi olduğunu belirtirken, devletin her zaman milletin yanında olduğuna değindi.
Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Yenipazar ilçesine bağlı Kükürt Köyü'nde düzenlenen camii temel atma törenine katıldı.
Köy halkıyla bir araya gelen Vali Aygöl, vatandaşlarla sohbet ederek talep ve önerilerini dinledi. Dualar eşliğinde gerçekleşen törende konuşan Vali Aygöl, camilerin yalnızca ibadet mekanları değil, aynı zamanda toplumsal birlik ve beraberliğin simgesi olduğunu belirterek, Kükürt Köyü'ne kazandırılacak olan yeni caminin hayırlı olmasını temenni etti.
Törenin ardından vatandaşlarla bir süre daha görüşen Vali Aygöl, devletin her zaman milletin yanında olduğunu vurgulayarak desteklerin süreceğini ifade etti. - BİLECİK
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel