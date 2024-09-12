Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Aykut Tanrıverdi'yi ağırladı

Bilecik Valisi Şefik Aygöl makamında Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Aykut Tanrıverdi'yi ağırladı.

Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Aykut Tanrıverdi, tarihi Bilecik Valiliği binasında Vali Şefik Aygöl'ü ziyaret etti. Korgeneral Tanrıverdi'ye, Bilecik İl Jandarma Komutanı Albay Ferdi Erbakıcı ve Bilecik Jandarma Eğitim Komutanı Tümgeneral Uğur Ertekin eşlik etti. Gerçekleşen ziyarette Korgeneral Tanrıverdi ve Vali Aygöl güvenlik önlemleri hakkında değerlendirmelerde bulundu. Vali Aygöl, Korgeneral Tanrıverdi'ye anlamlı ziyaret için teşekkür etti. - BİLECİK