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Bilecik Valisi Şefik Aygöl 'Binbir Gece Masalları' isimli tiyatro oyununun sözünü yerine getirdi

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Vali Şefik Aygöl, geçtiğimiz ay oynanan 'Vatan Yahut Namık Kemal' adlı tiyatro oyununun sonunda, her ay bir yetişkin tiyatrosunun hemşerilerle ücretsiz olarak buluşturacağının sözünü vermişti. Bu kapsamda Ankara Devlet Tiyatrosu'nun 'Binbir Gece Masalları' adlı yetişkin tiyatro oyunu Bilecik Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde halkla buluştu. Vali Aygöl ve eşi Nazlı Aygöl Bilecik halkı ile tiyatro oyununu büyük beğeniyle izledi.

Bilecik Valisi Şefik Aygöl 'Binbir Gece Masalları' isimli tiyatro oyununun sözünü yerine getirdi.

Vali Şefik Aygöl, geçtiğimiz ay oynanan 'Vatan Yahut Namık Kemal' adlı tiyatro oyunun sonunda, her ay bir yetişkin tiyatrosunun hemşerilerle ücretsiz olarak buluşturacağının sözünü vermişti. Bu kapsamda Ankara Devlet Tiyatrosu'nun 'Binbir Gece Masalları' adlı yetişkin tiyatro oyunu Bilecik Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde halkla buluştu.

Vali Aygöl ve eşi Nazlı Aygöl Bilecik halkı ile tiyatro oyununu büyük beğeniyle izledi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Ankara Devlet Tiyatrosu Şeyh Edebali Namık Kemal Bilecik Sanat Kültür Yerel Kültür Sanat Güncel Haberler

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