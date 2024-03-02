Bilecik Valisi Şefik Aygöl, akşam yürüyüşünde vatandaşla buluştu.

Vali Aygöl, sabah, akşam halkın yanında olmaya devam ediyor. Akşam yürüyüşünde halkın masasına konuk olan Vali Aygöl, çayını içiyor ve sohbetini ediyor. Aynı zamanda halkın taleplerini dinleyerek sorunları çözüme kavuşturuyor. Bir çay bahçesinde halkın masasına konuk olan Vali Aygöl, sosyal medyada o anları paylaşarak, "Bilecikli hemşerilerimin gece de çayı ve muhabbeti bir başka güzel oluyor. Bilecik'te iyi insanlar var. Var olmaya devam ediyor. Bizler de Bilecik için devam ediyoruz" ifadelerine yer verdi. - BİLECİK