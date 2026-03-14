Vali Sözer, köy ve mahalle muhtarlarıyla iftar programında bir araya geldi

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Osmaneli ilçesinde köy ve mahalle muhtarlarıyla düzenlenen iftar programında bir araya geldi. Programda, muhtarlarla yürütülen çalışmalar ve vatandaşların ihtiyaçları değerlendirildi.

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Osmaneli ilçesinin köy ve mahalle muhtarlarıyla düzenlenen iftar programında bir araya geldi.

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Osmaneli ilçesinde köy ve mahalle muhtarlarıyla düzenlenen iftar programında buluştu. Ramazan ayının birlik, beraberlik ve dayanışma ruhunun yaşandığı programda muhtarlarla sohbet eden Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, köy ve mahallelerde yürütülen çalışmalar ile vatandaşların talep ve ihtiyaçları üzerine değerlendirmelerde bulundu.

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer konuşmasında, "Geçtiğimiz yaz aylarında ilimizde yaşanan orman yangınlarının ardından devletimiz tüm imkanlarıyla sahada yer aldı. Yangın günlerinde köylerimizin ve vatandaşlarımızın yanında olduk. Yangından etkilenen bölgelerde yaraların hızla sarılması için yoğun bir çalışma yürütüldü. Zarar gören köylerimizde haneler kısa sürede yeniden inşa edildi ve vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için gerekli tüm adımlar atıldı. Orman yangınlarının ardından doğanın yeniden canlanması için de önemli çalışmalar başlattık. Yangınlardan etkilenen alanlarımızı yeniden yeşertmek, ormanlarımızı eski güzelliğine kavuşturmak için büyük bir seferberlik başlattık. Devletimizin tüm kurumlarıyla birlikte hem yaraları sarıyor hem de geleceğe daha güçlü bir şekilde hazırlanıyoruz.

Muhtarlarımız, vatandaşlarımız ile devletimiz arasında çok önemli bir köprü görevi görmektedir. Köy ve mahallelerimizin ihtiyaçlarının hızlı bir şekilde karşılanmasında büyük bir özveriyle çalıştıklarını görüyoruz. Bu gayretli çalışmalarından dolayı tüm muhtarlarımıza teşekkür ediyorum" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
