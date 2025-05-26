Bilecik Valisi Hıdırellez Şenliklerinde Halkla Buluştu

Bilecik Valisi Hıdırellez Şenliklerinde Halkla Buluştu
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Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Hıdırellez Şenlikleri kapsamında vatandaşlarla bir araya gelerek geleneksel etkinliklere katıldı ve kültürel değerlerin önemini vurguladı.

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, merkeze bağlı İlyasca ve Koyunköy ile Osmaneli ilçesine bağlı Selimiye köylerinde düzenlenen Hıdırellez Şenliklerine katıldı.

Baharın gelişini simgeleyen bu özel gün kapsamında vatandaşlarla bir araya gelen Vali Aygöl, etkinlik alanlarını gezerek halkla sohbet etti ve geleneksel ikramlara eşlik etti. Kültürel değerlerin korunmasının ve toplumsal birlikteliğin güçlenmesinin önemine vurgu yapan Vali Aygöl, "Birlik ve beraberliğimiz daim olsun" diyerek katılımcılara teşekkür etti. Şenlikler boyunca vatandaşlar geleneksel etkinliklere yoğun ilgi gösterirken, Vali Aygöl'ün ziyareti büyük memnuniyetle karşılandı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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