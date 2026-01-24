Bilecik'te güvenlik toplantısı gerçekleştirildi

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya başkanlığında Video Konferans Sistemi (VKS) yöntemiyle gerçekleştirilen güvenlik toplantısına katıldı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın başkanlığında VKS yöntemiyle düzenlenen toplantıya, Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer'in yanı sıra İl Emniyet Müdürü Gökalp Şener ve İl Jandarma Komutanı Ali Vanlı da katılım sağladı. Toplantıda, ülke genelinde ve iller özelinde yürütülen güvenlik çalışmaları, asayiş uygulamaları ve alınacak tedbirler ele alındı.

Toplantının ardından değerlendirmede bulunan Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, "Vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği için emniyet ve jandarma teşkilatlarımızla koordinasyon içerisinde çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz" dedi. - BİLECİK