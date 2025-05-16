Bilecik Valisi, Engelsiz Yarınlar Derneği'ni Ziyaret Etti

Bilecik Valisi, Engelsiz Yarınlar Derneği'ni Ziyaret Etti
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Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Engelsiz Yarınlar Derneği'ni ziyaret ederek özel bireylerle bir araya geldi. Ziyarette sevgi ve dayanışma mesajları verilirken, sanatçı Turgay Başyayla etkinliğe katıldı.

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Bilecik Engelsiz Yarınlar Derneği'ni ziyaret ederek özel bireylerle bir araya geldi.

Ziyarette Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İlkay Türkoğlu, İl Kültür ve Turizm Müdürü Serkan Bircan ve sanatçı Turgay Başyayla da yer aldı. Samimi bir ortamda gerçekleşen buluşmada Vali Aygöl, özel bireylerle sohbet ederek onların her zaman yanlarında olduklarını vurguladı. Etkinlik boyunca sıcak ve samimi anlar yaşanırken, sanatçı Turgay Başyayla da özel bireylerle ilgilenerek etkinliğe renk kattı.

Vali Aygöl, yaptığı açıklamada, "Engeller gönülde değilse, aşılmayacak hiçbir şey yoktur. Bugün burada sevgiyle ve dayanışmayla çok güzel bir tabloya tanıklık ettik" ifadelerini kullanarak Engelsiz Yarınlar Derneği'ne çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Ziyaret, hatıra fotoğrafları çekimi ve neşeli anlarla sona erdi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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