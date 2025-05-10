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Bilecik Valisi Aygöl, Trafik Personeline Başarı Belgeleri Takdim Etti

Bilecik Valisi Aygöl, Trafik Personeline Başarı Belgeleri Takdim Etti
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Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Trafik Haftası nedeniyle ildeki trafik emniyet personeline başarı belgeleri sundu ve trafik güvenliği uygulamalarını değerlendirdi.

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Trafik Haftası dolayısıyla İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde görev yapan trafik personeline başarı belgesi takdim etti.

Takdim töreni sırasında, trafik güvenliği alanında gösterilen özverili çalışmalar vurgulandı. Belge sunumunun ardından hatıra fotoğrafı çekimi gerçekleştirilirken, Vali Aygöl trafik emniyet ekiplerini makamında ağırlayarak samimi bir sohbet yaptı.

Görüşme sırasında, trafik güvenliği uygulamaları ve sahada karşılaşılan durumlarla ilgili değerlendirmelerde bulunulduğu ifade edildi. Vali Aygöl, trafik ekiplerine özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ederek, güvenlik tedbirlerinin önemine dikkat çekti.

Trafik Haftası kapsamında yürütülen etkinlikler ve farkındalık çalışmaları devam ediyor. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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