Üye Girişi
Haberler

Bilecik Valisi Aygöl, İnhisar'ın Yeni Okulunu İnceledi

Bilecik Valisi Aygöl, İnhisar'ın Yeni Okulunu İnceledi
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, İnhisar İlk ve Ortaokulu'nun yapım çalışmalarını yerinde inceleyerek, yeni okulun modern eğitim imkanları sunacağını duyurdu. Öğrencilerin Kasım ayında derslere başlayacağı ifade edildi.

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, İnhisar İlk ve Ortaokulu'nun yapım çalışmalarını yerinde inceledi.

Vali Aygöl, 3 Kasım 2023 tarihinde temelini attıkları yeni okul binasının modern eğitim imkanları sunacağını belirttiği konuşmasında; "Kasım ayında verilecek Birinci Dönem Ara Tatilinden sonra öğrencilerimiz yeni binalarında ders alacak. Öğretmenlerimiz, geleceğimizin teminatı çocuklarımızı yetiştirecektir. İnhisar ilçemizin yeni okulu, şimdiden öğretmen, öğrenci ve velilerimize hayırlı olsun," ifadelerini kullandı.

Vali Aygöl, ayrıca İnhisar ilçesine bağlı Samrı köy yoluna atılan sıcak asfalt serim çalışmalarını da inceledi. Köydeki vatandaşlarla bir araya gelerek, yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Vali Aygöl burada yaptığı açıklamada, "Vatandaşlarımıza en iyi hizmeti sunmak adına çalışmalarımız aralıksız devam edecektir" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Yerel Haberler Şefik Aygöl Politika İnhisar bilecik Eğitim Yerel Yaşam

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: 31 ildeki 3 bin 400 büyük şirket izaha davet edilecek

Büyük operasyon başlıyor! 3 bin 400 şirket izaha davet edilecek

 Destici: 100 bin TL kredi kartı limitin olup 750 TL vermezsen sonun Suriye ve Filistin gibi olur

"750 TL vermezsen sonun Suriye gibi, Filistin gibi olur"

 DEM Parti yasaklı miting için toplandı, polis kalabalığın dağılması için uyarıda bulundu

DEM Parti yasaklı miting için toplandı, polis kalabalığı dağıtmak için harekete geçti
Sinir krizi geçiren şahıs eve gelen polis memurunu sırtından bıçakladı

Sinir krizi geçiren şahıs eve gelen polis memurunu sırtından bıçakladı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İzmir su kesintisi sorgulama! 13 Ekim İzmir su kesintisi olan yerler neresi? İzmir su kesintisi nereden öğrenilir, neresi aranır? Ankara su kesintisi sorgulama! 13 Ekim ASKİ su kesintisi olan yerler neresi? Ankara su kesintisi nereden öğrenilir, neresi aranır? İstanbul su kesintisi sorgulama! 13 Ekim İstanbul su kesintisi olan yerler neresi? İstanbul su kesintisi nereden öğrenilir, neresi aranır? NOTER ÇALIŞMA SAATLERİ 13 EKİM | Noter Pazar günü açık mı, kapalı mı? Bugün noterler çalışıyor mu? Kirli Sepeti bu akşam var mı, yok mu? 13 Ekim Kirli Sepeti yeni bölümü yayınlanacak mı? NOW yayın akışı! İnci Taneleri full HD bölüm izle! İnci Taneleri 18. bölüm tek parça izle! İnci Taneleri son bölüm neler oldu? Kim Milyoner Olmak İster Canlı İzle! 13 Ekim Kim Milyoner Olmak İster canlı izleme linki! Kim Milyoner Olmak İster son bölümden neler oldu? Deha bu akşam var mı? 13 Ekim Deha dizisi 4. bölüm yayınlanacak mı? Show Tv yayın akışı! Teşkilat bu akşam var mı? 13 Ekim Teşkilat dizisi 115. bölüm yayınlanacak mı? TRT 1 yayın akışı! Pazar günü eczaneler açık mı, kapalı mı? 13 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir nöbetçi eczaneler!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.