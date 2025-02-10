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Bilecik Valisi Aygöl, Depremzedeleri Ziyaret Etti

Bilecik Valisi Aygöl, Depremzedeleri Ziyaret Etti
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Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Hatay'dan Bilecik'e gelen depremzede Adil Kenziman'ı ziyaret ederek, devletin ve milletin dayanışmasının önemine vurgu yaptı. Kenziman, Bilecik halkının desteğinden dolayı minnettar olduğunu belirtti.

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, beraberinde Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İlkay Türkoğlu ile birlikte, 6 Şubat Depremleri sonrası Hatay'dan Bilecik'e gelen depremzede Adil Kenziman'ı çalıştığı mobilya atölyesinde ziyaret etti.

Depremin ardından ailesiyle birlikte Bilecik'e gelen Kenziman, eşi ve ablası ile hayatını yeniden kurmaya çalışıyor. Aileye destek olmak isteyen tanıdıkları, kendi evlerini Kenziman ailesine vererek kendileri kiraya çıktı. Bu örnek dayanışma karşısında duygularını dile getiren Vali Aygöl, "Milletimizin fedakarlığı ve birlik ruhu her zaman en büyük gücümüz olmuştur. Depremin yaralarını sarmak için devlet ve millet el ele verdik, kimseyi yalnız bırakmadık. Adil Bey ve ailesi gibi nice vatandaşımız, hayata yeniden tutunmak için mücadele ediyor. Biz de devlet olarak onların yanında olmaya, her türlü desteği vermeye devam edeceğiz. Hiçbir vatandaşımız sahipsiz değil, yalnız değil. Gerek sosyal yardımlar gerekse istihdam imkanlarıyla depremzede ailelerimizin yanında olmayı sürdüreceğiz" dedi.

"Tüm devlet büyüklerimize ilgilerinden dolayı minnettarız"

Adil Kenziman, Bilecik halkının ve yetkililerin kendilerine gösterdiği ilgi ve destekten dolayı duyduğu minnettarlığı dile getirerek, "Deprem sonrası çok zor günler geçirdik ama Bilecik'e geldiğimizden beri kendimizi yalnız hissetmedik. Bizi bağırlarına basan, yardım elini uzatan herkese teşekkür ediyorum. Devletimiz bizi asla yalnız bırakmadı. Bıraktı dersek yalan söylemiş oluruz. Bütün ihtiyaçlarımızı karşıladılar. Tüm devlet büyüklerimize ilgilerinden dolayı minnettarız. Burada yeni bir hayat kurmaya çalışıyoruz ve biliyoruz ki yalnız değiliz" ifadelerine yer verdi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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