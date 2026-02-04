Haberler

Bilecik Valiliği'nden doğalgaz kullanımıyla ilgili hayati uyarılar

Güncelleme:
Bilecik Valiliği, doğalgaz kullanımına ilişkin hayati uyarılarda bulunarak, muhtemel kazaların önüne geçmek için alınması gereken önlemleri açıkladı. Bacaların düzenli kontrolü ve yetkisiz müdahalelerden kaçınılması vurgulandı.

Bilecik Valiliği, doğalgaz kullanımına ilişkin hayati uyarılarda bulundu.

Valilik tarafından yapılan açıklamada, doğalgaz kaynaklı muhtemel kazaların önüne geçilmesi için alınacak basit ancak etkili önlemlerin büyük önem taşıdığı belirtildi. Bu kapsamda, bacaların iç ve dış ortamda kalan bölümlerinin düzenli olarak kontrol edilmesi, sızdırma riskine karşı baca ek yerlerinin sağlam ve duvara sabitlenmiş olmasının sağlanması gerektiği vurgulandı. Ayrıca, ortama temiz hava akışı sağlayan menfezlerin kesinlikle kapatılmaması gerektiği ifade edildi.

Açıklamada, doğalgaz tesisatı, yakıcı cihazlar ve baca sistemlerine yetkisiz kişiler tarafından müdahale edilmemesi gerektiği belirtilerek, vatandaşların bu konuda duyarlı olmaları istendi. - BİLECİK

