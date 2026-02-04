Bilecik Valiliği'nden doğalgaz kullanımıyla ilgili hayati uyarılar

Bilecik Valiliği, doğalgaz kullanımına ilişkin hayati uyarılarda bulundu.

Valilik tarafından yapılan açıklamada, doğalgaz kaynaklı muhtemel kazaların önüne geçilmesi için alınacak basit ancak etkili önlemlerin büyük önem taşıdığı belirtildi. Bu kapsamda, bacaların iç ve dış ortamda kalan bölümlerinin düzenli olarak kontrol edilmesi, sızdırma riskine karşı baca ek yerlerinin sağlam ve duvara sabitlenmiş olmasının sağlanması gerektiği vurgulandı. Ayrıca, ortama temiz hava akışı sağlayan menfezlerin kesinlikle kapatılmaması gerektiği ifade edildi.

Açıklamada, doğalgaz tesisatı, yakıcı cihazlar ve baca sistemlerine yetkisiz kişiler tarafından müdahale edilmemesi gerektiği belirtilerek, vatandaşların bu konuda duyarlı olmaları istendi. - BİLECİK