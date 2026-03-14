Bilecik'te miniklerden Ramazan yardımı

Bilecik'te 4-6 yaş Kur'an kursu öğrencileri, Ramazan ayında ihtiyaç sahipleri için yardım kampanyası düzenledi.

Bilecik İl Müftülüğüne bağlı Kayıboyu 4-6 Yaş Kur'an Kursu öğrencileri Ramazan ayı dolayısıyla anlamlı bir yardım çalışmasına imza attı. Kurs öğrencileri, velileri ve öğreticileriyle birlikte ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılmak üzere Ramazan kolileri hazırladı. Program kapsamında minik öğrencilerin biriktirdiği yardım kumbaraları da Bilecik İl Müftüsü Ahmet Dilek'e teslim edildi. Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Bilecik Şubesi adına teslim alınan bağışların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacağı öğrenildi. Bilecik İl Müftüsü Ahmet Dilek sınıflarda öğrencilerle bir araya gelerek sohbet etti.

İl Müftüsü Dilek, "Ramazan ayı yardımlaşma ve paylaşmanın en güzel şekilde yaşandığı mübarek bir aydır. Kendileri küçük ama yürekleri kocaman olan bu yavrularımızın ihtiyaç sahiplerini düşünmesi bizleri son derece mutlu etti. Bu güzel davranışlarından dolayı öğrencilerimizi, velilerini ve öğreticilerini tebrik ediyorum" dedi. - BİLECİK

