Şeyh Edebali Üniversitesi öncesi yurt personeline eğitim verildi
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nin açılışı yaklaşırken, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yurt yönetim memurları ve personeli için gelişim eğitimi düzenledi. Programda, yurt hizmetlerinin etkinliği, kalite artırımı ve kurum içi koordinasyon ele alındı. İl Müdürü Ramazan Demir, öğrencilere sunulan hizmetlerin iyileştirilmesi için çalışmaların süreceğini belirtti.
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nin açılmasına günler kala, yurt yönetim memurları ve personeline eğitim verildi.
Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdür Ramazan Demir başkanlığında yurt yönetim memurları ve personeline yönelik gelişim eğitimi programı gerçekleşti. Eğitim programında; yurt hizmetlerinin daha etkin ve verimli yürütülmesi, hizmet kalitesinin artırılması, kurum içi iletişim ve koordinasyonun güçlendirilmesi konularında değerlendirmelerde bulunuldu. İl Müdürü Ramazan Demir, personelin mesleki gelişiminin önemine değinerek üniversite öğrencilerine sunulan yurt hizmetlerinin daha da geliştirilmesine yönelik çalışmaların devam edeceğini ifade etti.