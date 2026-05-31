Bilecik'te akşam saatlerinde etkili olan gök gürültülü sağanak yağış sırasında büyük korku yaşarken, köye düşen yıldırım korku dolu anlar yaşattı

Olay; Bilecik'in Pazaryeri ilçesine bağlı Sarıdayı Köyü'nde meydana geldi. İlçe genelinde gök gürültülü sağanak yağış sırasında elektrik direğine yıldırım düştü. Yıldırımın düşme anı, köyde bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde büyük bir gürültüyle direğe isabet eden yıldırım'ın ardından çevrede kısa süreli panik yaşandığı görüldü.

Yıldırımın düşmesiyle birlikte köyde bazı evlerde televizyon, modem, uydu alıcısı cihazların zarar gördüğü öğrenildi. Vatandaşlar büyük korku yaşarken, bazı evlerde elektrik kesintileri meydana geldi. - BİLECİK

