Haberler

Köye düşen yıldırım korku dolu anlar yaşattı

Köye düşen yıldırım korku dolu anlar yaşattı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde gök gürültülü sağanak yağış sırasında bir elektrik direğine yıldırım düştü. Olay anı cep telefonuyla kaydedilirken, bazı evlerde elektronik cihazlar zarar gördü ve elektrik kesintileri yaşandı.

Bilecik'te akşam saatlerinde etkili olan gök gürültülü sağanak yağış sırasında büyük korku yaşarken, köye düşen yıldırım korku dolu anlar yaşattı

Olay; Bilecik'in Pazaryeri ilçesine bağlı Sarıdayı Köyü'nde meydana geldi. İlçe genelinde gök gürültülü sağanak yağış sırasında elektrik direğine yıldırım düştü. Yıldırımın düşme anı, köyde bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde büyük bir gürültüyle direğe isabet eden yıldırım'ın ardından çevrede kısa süreli panik yaşandığı görüldü.

Yıldırımın düşmesiyle birlikte köyde bazı evlerde televizyon, modem, uydu alıcısı cihazların zarar gördüğü öğrenildi. Vatandaşlar büyük korku yaşarken, bazı evlerde elektrik kesintileri meydana geldi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
8 kişinin öldüğü otobüsten geriye sadece demir yığını kaldı

Yüreğimizi yakan facianın büyüklüğünü gözler önüne seren kare
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son penaltı atılırken yapılana bakar mısınız! Ortalık bir anda karıştı

Son penaltı atılırken yapılana tepki yağıyor

Anıtkabir'de Özgür Özel'e soğuk duş

Anıtkabir'de Özel'e soğuk duş
Kriptoda komisyon sömürüsü tuzağı: WEEX mağduriyete aracı oluyor

Kriptoda komisyon sömürüsü tuzağı: WEEX mağduriyete aracı oluyor
Eşine 'tosbağa' demenin bedeli ağır oldu

Eşine "tosbağa" demenin bedeli ağır oldu
Yoğun bakım ünitesinde tutulan Reha Muhtar'ın durumu kritik

Reha Muhtar'dan kötü haber

Aziz Yıldırım'dan kızına yasak: Hem kendisine hem de bana zarar veriyor

Aziz Yıldırım'dan kızına yasak
Süper Lig devinden büyük bomba! Şampiyon olan hocayla anlaşma sağlandı

Süper Lig devinden büyük bomba! Şampiyon olan hocayla anlaşma sağlandı