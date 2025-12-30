Yılbaşı öncesi emniyette güvenlik masası kuruldu

Bilecik'te yılbaşı süresince alınacak tedbirlere ilişkin emniyette güvenlik masası kuruldu.

Bilecik İl Emniyet Müdürü Gökalp Şener'in başkanlığında değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Yapılan toplantıya İl Emniyet Müdür Yardımcıları ile birim amirleri katıldı. Toplantıda, haftalık genel asayiş değerlendirmesinin yanı sıra yılbaşı süresince il genelinde alınacak güvenlik tedbirleri ele alındı. Toplantıda özellikle vatandaşların yılbaşı sürecini huzur ve güven ortamında geçirebilmesi amacıyla asayiş, trafik, kamu düzeni ve olası olaylara karşı alınacak önlemler masaya yatırıldı. Denetimlerin artırılması, ekiplerin sahada görünürlüğünün güçlendirilmesi ve 24 saat esasına göre görev yapılması yönünde planlamalar yapıldı.

Bilecik İl Emniyet Müdürü Gökalp Şener, "Vatandaşlarımızın yeni yılı huzur ve güven içinde karşılaması için tüm birimlerimizle sahadayız. Yılbaşı süresince alınacak tedbirleri titizlikle planladık. Amacımız, ilimiz genelinde herhangi bir olumsuzluğa izin vermeden güvenli bir ortam sağlamaktır" dedi. - BİLECİK