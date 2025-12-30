Haberler

Yılbaşı öncesi emniyette güvenlik masası kuruldu

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü, yılbaşı sürecinde vatandaşların huzur ve güven içinde bir yılbaşı geçirmesi için güvenlik tedbirlerini masaya yatırdı. Emniyet Müdürü Gökalp Şener, yılbaşı boyunca alınacak önlemlerle ilgili ekiplerin sahada olacağını açıkladı.

Bilecik'te yılbaşı süresince alınacak tedbirlere ilişkin emniyette güvenlik masası kuruldu.

Bilecik İl Emniyet Müdürü Gökalp Şener'in başkanlığında değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Yapılan toplantıya İl Emniyet Müdür Yardımcıları ile birim amirleri katıldı. Toplantıda, haftalık genel asayiş değerlendirmesinin yanı sıra yılbaşı süresince il genelinde alınacak güvenlik tedbirleri ele alındı. Toplantıda özellikle vatandaşların yılbaşı sürecini huzur ve güven ortamında geçirebilmesi amacıyla asayiş, trafik, kamu düzeni ve olası olaylara karşı alınacak önlemler masaya yatırıldı. Denetimlerin artırılması, ekiplerin sahada görünürlüğünün güçlendirilmesi ve 24 saat esasına göre görev yapılması yönünde planlamalar yapıldı.

Bilecik İl Emniyet Müdürü Gökalp Şener, "Vatandaşlarımızın yeni yılı huzur ve güven içinde karşılaması için tüm birimlerimizle sahadayız. Yılbaşı süresince alınacak tedbirleri titizlikle planladık. Amacımız, ilimiz genelinde herhangi bir olumsuzluğa izin vermeden güvenli bir ortam sağlamaktır" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
