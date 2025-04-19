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Bilecik'te Yeni Valilik ve İl Emniyet Müdürlüğü Binaları Açılışa Hazır

Bilecik'te Yeni Valilik ve İl Emniyet Müdürlüğü Binaları Açılışa Hazır
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Bilecik merkez Hürriyet Mahallesi'nde yapımı devam eden yeni Valilik ve İl Emniyet Müdürlüğü hizmet binaları, 15 Temmuz'da açılacak. 16 bin 496 metrekarelik alana sahip modern yapı, vatandaş odaklı hizmet sunmayı hedefliyor.

Bilecik merkez Hürriyet Mahallesi'nde yapımı devam eden yeni Valilik ve İl Emniyet Müdürlüğü hizmet binaları, tamamlanmak için gün sayıyor.

Vali Şefik Aygöl, binaları yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı ve valilik binasının açılış tarihini açıkladı.

16 Bin 496 metrekarelik modern yapı

Modern mimari anlayışıyla inşa edilen 7 katlı Valilik binası, toplam 16 bin 496 metrekarelik alana sahip olacak. Ayrıca, Bilecik Bej mermeri bu projede ilk kez kullanılacak. Proje, şehir içi ulaşımı kolaylaştıran merkezi konumu ve birçok kamu kurumunu bir araya getiren yapısıyla dikkat çekiyor.

Vatandaş odaklı hizmet

Vali Şefik Aygöl, "Modern mimari anlayışıyla inşa edilen bu yapılar, birçok kamu kurumunu aynı çatı altında toplayarak vatandaşlarımızın hizmetlere daha hızlı ve kolay erişimini sağlayacaktır. Çalışmalar kararlılıkla devam ediyor" ifadelerinde bulundu.

Yeni Valilik binası, kaliteli ve erişilebilir kamu hizmetleri sunmayı hedeflerken, 15 Temmuz'da kapılarını açmaya hazırlanıyor. Açılışla birlikte Bilecik'te kamu hizmetlerinin daha etkin hale gelmesi bekleniyor. - BİLECİK

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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