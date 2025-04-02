Bilecik'te Yeni Personellere Oryantasyon Eğitimi Düzenlendi

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nde göreve yeni başlayan personellere yönelik oryantasyon eğitimi gerçekleştirildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İlkay Türkoğlu'nun katılımıyla düzenlenen eğitimde, yeni personellere kurumun işleyişi, misyonu ve hedefleri hakkında kapsamlı bilgiler verildi. Eğitimde konuşan İl Müdürü İlkay Türkoğlu, yeni personellere başarılar dileyerek, "Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü olarak, insan odaklı çalışmalarımızla toplumun her kesimine destek olmayı amaçlıyoruz. Yeni arkadaşlarımızın da bu misyon doğrultusunda büyük katkılar sağlayacağına inanıyorum" dedi. - BİLECİK