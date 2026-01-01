Bilecik'te kütüphane açılışı yapıldı

Bilecik'te Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde öğrencileri kitaplarla buluşturan kütüphane açılışı gerçekleştirildi.

İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde, öğrencilerin kitaplarla daha fazla buluşmasını sağlamak amacıyla oluşturulan kütüphanenin açılışı yapıldı. Açılış programına katılan Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Serdal Şimşek, öğrencilerle bir araya gelerek kitap okudu. Programda, okuma alışkanlığının bireysel gelişimdeki önemine vurgu yapılırken, kütüphanenin öğrencilerin akademik ve kişisel gelişimlerine katkı sağlaması hedefleniyor.

Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Serdal Şimşek, "Okuma alışkanlığı, bireyin düşünme becerilerini ve kişisel gelişimini doğrudan etkileyen en önemli unsurlardan biridir. Öğrencilerimizi kitaplarla buluşturan bu anlamlı ortamın oluşmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi. - BİLECİK