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Bilecik'te Yeni Cami Minaresi İçin Temel Atma Töreni Düzenlendi

Bilecik'te Yeni Cami Minaresi İçin Temel Atma Töreni Düzenlendi
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Bozüyük İlçesi Karaağaç Köyü'nde gerçekleştirilen temel atma törenine katılan Kaymakam Adem Öztürk, caminin köy halkı için önemli bir merkez olacağını ifade etti.

Bilecik'in Bozüyük İlçesi'nde yeni yapılacak olan cami minaresi için temel atma töreni düzenlendi.

Karaağaç Köyü'nde Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk ve İlçe Özel İdare Müdürü Nazmi Kuru'nun katılım sağladığı tören, dualar eşliğinde manevi bir atmosferde gerçekleşti. Törende konuşan Kaymakam Öztürk, caminin köy halkı için önemli bir merkez olacağını belirtti. Kaymakam Öztürk, sözlerinin devamında, "Allah hayırlı, uğurlu eylesin. Karaağaç Köyümüz için çok önemli merkez bir cami olacak. Hayırlı bir günde inşaatına başlıyoruz, Allah hayırlısıyla bitirmeyi nasip eylesin" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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