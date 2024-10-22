Bilecik'te Yem Bitkileri Tohumu Dağıtımı Yapıldı

Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından merkeze bağlı Abadiye Köyü'nde yem bitkileri tohumu dağıtıldı. Programa katılan Vali Aygöl, kentte 37 bin 286 büyükbaş ve 160 bin 957 küçükbaş hayvan olduğunu söyledi.

Bilecik Valisi Şefik Aygöl'ün de katıldığı programda sertifikalı macar fiği, yem bezelyesi, korunga ve hazır karışımlı tohum dağıtımı gerçekleştirildi. Vali Aygöl, tohumların üreticilere hayırlı olmasını dileyerek, "İlimizde hayvancılık faaliyetleri hızla büyümeye devam ediyor. 37 bin 286 büyükbaş ve 160 bin 957 küçükbaş hayvan varlığı ile Bilecik, bölgenin önemli hayvancılık merkezlerinden biri haline gelmiştir. Bilecik'in kırsal kalkınma hedeflerine ulaşması ve tarım-hayvancılık alanında sürdürülebilir büyümesini sağlamak amacıyla bu tür desteklerimiz önümüzdeki yıllarda da devam edecektir" dedi. - BİLECİK