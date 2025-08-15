Bilecik'te Yaz Kur'an Kursu Kapanış Programı Coşkuyla Gerçekleştirildi

Bilecik'te Yaz Kur'an Kursu Kapanış Programı Coşkuyla Gerçekleştirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yenipazar İlçe Müftülüğü tarafından düzenlenen Yaz Kur'an Kursu Kapanış Programı, öğrencilerin sergilediği ilahiler ve dualarla yapıldı. Kaymakam Mehmet Salih Uçar'ın da katıldığı etkinlikte aileler duygusal anlar yaşadı. Program, öğrencilere hediye takdimiyle sona erdi.

Bilecik'te düzenlenen Yaz Kur'an Kursu Kapanış Programı, çocukların heyecanı ve ailelerin eşliğinde gerçekleştirildi.

Yenipazar İlçe Müftülüğü tarafından 'Yaz Kur'an Kursu Kapanış Programı' düzenlendi. Yaz boyunca Kur'an-ı Kerim ve dini bilgilerle buluşan öğrenciler, kurs sonunda düzenlenen programla emeklerinin karşılığını aldı. Öğrencilerin sergilediği ilahiler, dualar ve sureler büyük beğeni toplarken, aileler duygusal anlar yaşadı.

Programa katılan Yenipazar Kaymakamı Mehmet Salih Uçar, öğrencilerin sevincine ortak oldu. Kaymakam Uçar, öğrencileri tek tek tebrik ederek bu tür eğitimlerin çocukların manevi gelişimi açısından büyük önem taşıdığını vurguladı. İlçe Müftüsü'nün de konuşma yaptığı programda, emeği geçen tüm öğreticilere teşekkür edildi. Kapanış programı, öğrencilere hediye takdimiyle sona erdi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
'Ben keşfettim, Icardi patlattı' sözlerine Simge Sağın'dan tepki

"Ben keşfettim, Icardi patlattı" sözleri Sağın'ın sabrını taşırdı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Silahlarıyla stadyumda toplanıp terör örgütü PKK/YPG'ye meydan okudular

Stadyumda toplanıp terör örgütü PKK/YPG'ye karşı mücadele başlattılar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.