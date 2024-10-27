Üye Girişi
Haberler

Bilecik'te Yasa Dışı Bahis Çetesi Çökertildi

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik merkezli gerçekleştirilen geniş çaplı operasyonda yasa dışı bahis çetesine ait 17 adreste eş zamanlı baskınlar yapıldı. 17 şüpheli yakalanırken, 9 kişi tutuklandı.

Bilecik'te yasa dışı bahis çetesi çökertildi

BİLECİK - Bilecik merkezli Kayseri, Elazığ, Adana ve Kilis olmak üzere toplam 17 adreste eş zamanlı yapılan operasyonda 17 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgilere göre, yasadışı bahis amacıyla kullanıldığı değerlendirilen Bilecik'te 3 adet banka hesabının fiili kullanıcılarına yönelik olarak başlatılan çalışma kapsamında 3 aylık sürecin ardından operasyon düğmesine basıldı. Siber Suçlarla Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğünce koordineli olarak yürütülen 3 aylık çalışmalar sonucunda Bilecik merkezli Kayseri, Elazığ, Adana ve Kilis olmak üzere toplam 17 adreste eş zamanlı yapılan operasyonda 17 şüpheli yakalandı. 5 şüpheli şahıs işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, mahkemeye çıkarılan 12 şüpheliden 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer 9 şüpheli şahıs ise; tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi.

Bilecik'te Yasa Dışı Bahis Çetesi Çökertildi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / CEM KAAN TOKA - Yerel

Operasyon Politika Bilecik 3-sayfa Yerel Suç

Kira sözleşmeleri için e-Devlet hizmetinde son aşamaya gelindi

Geri sayım başladı! E-Devlet'e müthiş bir hizmet daha geliyor

 İsrail'de otobüs durağına kamyonla saldırı! 10'u ağır 40 kişi yaralandı

İsrail'de otobüs durağına kamyonla saldırı! Onlarca yaralı var

 Bomba iddia: AK Parti yönetimi asgari ücrete yüzde 30 zam yapılmasını istiyor

İşte AK Parti yönetiminin düşündüğü asgari ücret rakamı
Çinli otomotiv devi Chery, Samsun'da fabrika kuracak

Dünyaca ünlü otomotiv devi Türkiye'de fabrika kuracak
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Manisa elektrik kesintisi! 27-28 Ekim Yunusemre, Akhisar, Turgutlu elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İstanbul elektrik kesintisi! 27-28 Ekim Esenyurt, Küçükçekmece, Pendik, Avcılar elektrik kesintisi ne zaman gelecek? 27-28 Ekim Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Selçuklu, Karatay, Meram elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 27-28 Ekim Buca, Karabağlar, Bornova elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Adana elektrik kesintisi! 27-28 Ekim Seyhan, Yüreğir, Çukurova elektrik kesintisi ne zaman biter? Bursa elektrik kesintisi! 27-28 Ekim Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Ankara elektrik kesintisi! 27-28 Ekim Çankaya, Keçiören, Yenimahalle elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Antalya elektrik kesintisi! 27-28 Ekim Kepez, Muratpaşa, Alanya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Gaziantep elektrik kesintisi! 27-28 Ekim Şahinbey, Şehitkamil, Nizip elektrik kesintisi listesi Real Madrid Barcelona maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Real Madrid Barcelona geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Ahmet Çakar canlı yayın kazası nedir, ne yaptı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.