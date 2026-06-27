Bilecik'te görev değişimi öncesi veda programı düzenlendi

Bilecik'te görev yeri değişen yargı mensupları için il protokolünün katılımıyla veda programı düzenlendi.

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer ve eşi Zeynep Sözer'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen programda, Antalya Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği görevine atanan Bilecik Cumhuriyet Başsavcısı Burak Olgun ile Çorum Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı görevine atanan Bilecik Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Mehmet Kurt onuruna veda edildi. İl protokolünün de katıldığı programda, görev süreleri boyunca Bilecik'e sundukları hizmetlerden dolayı yargı mensuplarına teşekkür edilirken, yeni görev yerlerinde başarı dilekleri iletildi.

Programda konuşan Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, "İlimize sundukları kıymetli hizmetlerden dolayı Burak Olgun ve Mehmet Kurt'a teşekkür ediyor, yeni görev yerlerinde üstün başarılar diliyorum. Görevlerinin kendileri, aileleri ve devletimiz adına hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.

Veda programı, hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı