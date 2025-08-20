Bilecik'te Yangın Söndürme Tankerleri Köylere Teslim Edildi

Bilecik'te Yangın Söndürme Tankerleri Köylere Teslim Edildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik'te orman yangınlarına karşı temin edilen yangın söndürme tankerleri, Söğüt Kaymakamlığı tarafından köylere teslim edildi. Amaç, muhtemel yangınlara hızlı müdahale ederek ormanların ve köy halkının güvenliğini artırmak.

Bilecik'te orman yangınlara karşı temin edilen yangın söndürme tankerleri, köylere teslim edildi.

Söğüt Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından temin edilen yangın söndürme tankerleri, köylere teslim edildi. Söğüt Kaymakamı Murat Yayabaşı'nın katılımıyla gerçekleştirilen teslim töreninde, Kepen, Hamitabat, Zemzemiye ve Rızapaşa köylerine yangın söndürme tankerleri teslim edildi. Proje kapsamında, muhtemel yangınlara karşı hızlı müdahale imkanı sağlanarak, hem ormanların hem de köy halkının güvenliği artırılmayı hedefleniyor.

Söğüt Kaymakamı Murat Yayabaşı, "Ormanlarımızı korumak ve köylerimizin güvenliğini artırmak için atılan bu adımın hayırlı olmasını diliyoruz" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Arda Real Madrid'de ilk 11'de sahaya çıktı! İşte alınan sonuç

Arda Real Madrid'de ilk 11'de sahaya çıktı! İşte alınan sonuç
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şaman ayini için evinde keçi ve horoz kesti

Evde kan donduran ayin! Şifa dağıtma bahanesiyle bakın ne yaptı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.