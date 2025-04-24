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Bilecik'te Yağmur Sürücülere Zor Anlar Yaşattı

Bilecik'te Yağmur Sürücülere Zor Anlar Yaşattı
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Bilecik'te aniden bastıran yağmur sonrası Eğitim ve Araştırma Hastanesi kavşağında biriken su, sürücüleri zor durumda bıraktı. Her yağmurda yaşanan su birikintileri için çözüm talep ediliyor.

Bilecik'te aniden bastıran yağmur sonrası Yeni Hastane kavşağından biriken su sürücülere zor anlar yaşattı.

Bilecik'te hava sıcaklığı bugün 5 derece birden düşerken, öğlenden sonra gök gürültülü yağışa bıraktı. Yağış sonrası Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi kavşağında biriken yağmur suları sürücülere zor anlar yaşattı. Her yağmur yağdığında bölgede devamlı su birikintisi olurken, sürücülere buna bir çözüm bulunması istedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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