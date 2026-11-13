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Bilecik'te veliler ve öğrenciler TOKİ İlkokulu'nda kil atölyesinde buluştu

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Bilecik'te veliler ve öğrenciler TOKİ İlkokulu'nda kil atölyesinde buluştu
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Bilecik'te TOKİ İlkokulu'nda düzenlenen 'Ailemle Sanat Günü' etkinliğinde veliler ve öğrenciler kil atölyesinde birlikte eserler ortaya çıkardı. İl Milli Eğitim Müdürü Serdal Şimşek, etkinliğin aile katılımını ve okul-aile bağını güçlendirdiğini söyledi.

Bilecik'te veliler ve öğrenciler kil kullanarak birlikte eserler ortaya çıkardı.

Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen "Ailemle Eğitim Yolculuğum" projesi kapsamında TOKİ İlkokulu'nda düzenlenen 'Ailemle Sanat Günü' etkinliğinde düzenlenen etkinliğe İl Milli Eğitim Müdürü Serdal Şimşek katıldı. Etkinlikte veliler ve öğrenciler kil atölyesinde birlikte çalışarak el becerilerini geliştirme ve sanatsal üretim yapma fırsatı buldu. Ailelerin eğitim sürecine aktif katılımını sağlamak ve okul-aile iş birliğini güçlendirmek amacıyla düzenlenen etkinlikte çocuklar ve aileleri keyifli vakit geçirdi.

İl Milli Eğitim Müdürü Serdal Şimşek, "Çocuklarımızın aileleriyle birlikte kilden eserler ortaya çıkarması, hem kendilerini geliştirmeleri hem de birlikte üretmenin mutluluğunu yaşamaları açısından çok değerli. Aile katılımını artıran ve okul-aile bağını güçlendiren bu tür etkinlikleri önemsiyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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