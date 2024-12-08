Üye Girişi
Haberler
Rusya: Esad ülkeyi terk etti ve iktidarı barışçıl yollardan devretme talimatı verdi

Rusya ülkesini terk eden Esad'ın verdiği son talimatı açıkladı

 Suriye Milli Ordusu, Münbiç'in neredeyse tamamını kontrol altına aldı

Münbiç operasyonu başladı! Çok sayıda teröristi esir aldılar

 Dışişleri Bakanı Fidan: Milyonlarca Suriyeli artık ülkelerine dönebilir

"Milyonlarca Suriyeli artık ülkelerine dönebilirler"
Şam'daki kaostan faydalanıp Merkez Bankası'nı yağmaladılar

Görüntü infial yarattı, paranın patronundan açıklama geldi

Bilecik'te Umre Hazırlık Kursu Eğitim Semineri Düzenlendi

Bilecik'te Umre Hazırlık Kursu Eğitim Semineri Düzenlendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik İl Müftüsü Ahmet Dilek, umre vazifesini yerine getirecek olanlar için eğitim semineri düzenledi. Seminerde umreciler bilgilendirildi ve manevi boyutun önemi vurgulandı.

Bilecik İl Müftüsü Ahmet Dilek tarafından kutsal topraklara gidecek olan Umreciler için 'Umre Hazırlık Kursu Eğitim Semineri' düzenlendi.

Diyanet İşleri Başkanlığı organizasyonuyla umre vazifesini yerine getirmek üzere Bilecik'ten kutsal topraklara gidecekler için düzenlenen eğitim semineri ile umreciler bilgilendirildi. Kayıboyu Camii Toplantı Salonu'nda düzenlenen program, Şerifpaşa Camii İmam Hatibi Adil Yücel'in Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Programda açılış konuşması gerçekleştiren Bilecik İl Müftüsü Ahmet Dilek, umrecilere tavsiyelerde bulundu.

Müftü Dilek, "Umrenin sevabı çok büyük. 'İki umre arasındaki bütün günahlar silinir' buyurmaktadır Peygamber Efendimiz. Orada yapacağınız ibadetlerin sevabı başka yerde yapılan ibadetlerin sevabından kat kat daha fazla olduğu bilinciyle hareket etmelisiniz ve zamanınızı en verimli şekilde değerlendirmelisiniz. Umre yolculuğu, hem bir ibadet hem de kendini yenileme fırsatıdır. Bu süreçte bilinçli bir şekilde hareket etmek ve ibadetlerin manevi boyutunu idrak etmek son derece önemlidir" dedi.

"Peygamber Efendimize selamımızı ve salavatlarımızı götürün" diyen Müftü Dilek, "Efendimiz Kabe'yi ilk gördüğünde yapılan dua makbuldür buyurmaktadır. Orada hem bizler için hem de ümmet-i Muhammed için bol bol dua edin" dedi.

İl Müftüsü Dilek sözlerini son olarak, "Umrecilere, kutsal topraklardaki mekanların tarihi ve dini önemi, toplu ibadetlerin düzeni ve seyahat boyunca sağlık tedbirleri hakkında da bilgi verildi" ifadelerini kullandı. Seminer, katılımcıların sorularının yanıtlanmasıyla son buldu. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Muhalifler Esad'ın giderayak kurduğu kirli oyunu da bozmak üzere
img

Esad rejimi, Türkiye'nin yanı başındaki bölgeyi PKK/YPG'ye bıraktı
img

Okan Buruk'tan dikkat çeken Fenerbahçe sözleri
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Eyüpspor-Samsunspor maçı kaç kaç bitti? Eyüpspor Samsunspor geniş maç özeti! SİVASSPOR GALATASARAY MAÇI CANLI İZLE! Sivasspor Galatasaray maçı şifresiz, HD izleme linki Instagram çöktü mü? 8 Aralık Instagram'a neden girilmiyor? Yarın okullar tatil mi? 9 Aralık Pazartesi okullar tatil edilecek mi? DEPREM Mİ OLDU? Deprem nerede oldu? 8 Aralık son deprem raporları! EYÜPSPOR SAMSUNSPOR MAÇI CANLI İZLE | Bein Sports 2 Eyüpspor Samsunspor maçı frekans bilgileri Sivasspor Galatasaray maçı 11'ler! Sivasspor - Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda? Sivasspor Galatasaray maçı izleme linki var mı? SON DAKİKA: Esad'ın uçağı düştü mü? BEŞAR ESAD NEREDE? Esad kaçtı mı? Beşar Esad kaçtı mı? Esad nereye kaçtı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.