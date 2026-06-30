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'Bilecik Mutfağı Yemek Programı' büyük beğeni topladı

'Bilecik Mutfağı Yemek Programı' büyük beğeni topladı
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Bilecik Halk Eğitimi Merkezi Türk Mutfağı Kursu kursiyerleri tarafından hazırlanan 'Bilecik Mutfağı Yemek Programı' yoğun katılımla gerçekleşti. Yöresel lezzetlerin tanıtıldığı etkinlikte, Türk mutfağının kültürel mirası vurgulandı.

Bilecik Halk Eğitimi Merkezi Türk Mutfağı Kursu kursiyerleri tarafından hazırlanan ' Bilecik Mutfağı Yemek Programı' büyük beğeni topladı.

Bilecik Halk Eğitimi Merkezi bünyesinde faaliyet gösteren Türk Mutfağı Kursu kursiyerleri tarafından hazırlanan ' Bilecik Mutfağı Yemek Programı' yoğun katılımla gerçekleştirildi. Programa Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Serdal Şimşek ile müdürlük yöneticileri katıldı. Etkinlikte kursiyerler tarafından hazırlanan yöresel yemekler tanıtılırken, Türk mutfağının zengin kültürel mirası da katılımcılara sunuldu. Hazırlanan lezzetlerin davetliler tarafından büyük beğeni topladığı bildirildi.

Programda konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Serdal Şimşek, "Kursiyerlerimizin emekleriyle hazırlanan birbirinden özel yöresel lezzetler büyük beğeni toplarken, Türk mutfağının zengin kültürel mirasının yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılmasının önemine vurgu yapıldı" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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