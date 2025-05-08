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Bilecik'te Toplum Bilinci Artırma Etkinliği Düzenlendi

Bilecik'te Toplum Bilinci Artırma Etkinliği Düzenlendi
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Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dolandırıcılık ve genel güvenlik konularında bilgilendirme yapmak amacıyla Atatürk Parkı'nda bir etkinlik düzenledi. Vatandaşlara broşür dağıtılarak, toplum güvenliğinin artırılması hedeflendi.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Toplum Destekli Polis Şube Müdürlüğü ekipleri, 'Bizim önceliğimiz, sizin huzurunuz' sloganıyla toplum bilincini artırmaya yönelik bir etkinlik gerçekleştirdi.

Atatürk Parkı'nda bulunan kıraathaneye yapılan ziyarette vatandaşlara; dolandırıcılık çeşitleri, iletişim yoluyla dolandırıcılık yöntemleri ve genel güvenlik konularında bilgilendirme yapıldı. Bu kapsamda, halkın dikkatini çekmek ve farkındalığı artırmak amacıyla broşür dağıtımı da gerçekleştirildi.

Ekipler, vatandaşların dolandırıcılık gibi suçlara karşı bilinçlenerek daha dikkatli olmalarını hedeflerken, toplum güvenliğinin sağlanması adına bu tür etkinliklerin önemine vurgu yaptı. Yetkililer, bu tür çalışmaların farklı bölgelerde devam edeceğini belirtti. Bilgilendirme etkinliği sırasında halkın yoğun ilgisi dikkat çekerken, vatandaşlar emniyet ekiplerine teşekkürlerini iletti. Eğitimler ve bilinçlendirme çalışmaları ile toplum güvenliğinin daha da güçlendirilmesi amaçlanıyor. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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