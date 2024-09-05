Bilecik'te Ters Şeride Giren Sürücü Hatalı Park Yaptı

Bilecik'te bir sürücünün aracıyla ters şeride girmesinin yanı sıra bir de hatalı park yapması pes dedirtti.

Bilecik merkez İstiklal Mahallesi Telgrafhane Sokak üzerinde tek şerit uygulamasıyla araçlar Tevfikbey Caddesine bağlanıyor. 26 AIG 183 plakalı hafifi ticari araç sürücü sokağa ters istikametinden gelerek, bir de hatalı park yapması karşı yönden gelen sürücülere pes dedirtti. Öte yandan aracını yolun sağ tarafında parkı Şafak Sokak dönüşleri engellemesi görüldü. - BİLECİK