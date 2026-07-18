Haberler

Tarla yangınlarına karşı biçerdöver operatörleri bilgilendirildi

Tarla yangınlarına karşı biçerdöver operatörleri bilgilendirildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı, hasat sezonu öncesi biçerdöver operatörleri ve tarla sahiplerine yangın tedbirlerini uygulamalı olarak anlattı.

Bilecik'te tarla yangınlarına karşı operatörler bilgilendirildi.

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde Bilecik İl Jandarma Komutanlığı tarafından, hasat sezonuyla birlikte artış gösteren tarla yangınlarının önüne geçilmesi amacıyla biçerdöver operatörleri ve tarla sahiplerine yönelik bilgilendirme faaliyeti düzenlendi. Küçüksusuz, Hüyük, İncirli ve Beşevler köylerinde gerçekleştirilen çalışmada, hasat sırasında alınması gereken yangın tedbirleri uygulamalı olarak anlatıldı. Bilgilendirme kapsamında operatörlere, biçerdöverlerde çalışır durumda en az iki adet 6 kilogramlık yangın söndürme tüpü bulundurulması, yakıt ikmalinin motor durdurulduktan sonra güvenli alanda yapılması ve elektrik ile yakıt sistemlerinde arıza ya da kaçak bulunması halinde hasada başlanmaması gerektiği hatırlatıldı. Ayrıca aşırı sıcak ve rüzgarlı havalarda daha dikkatli çalışılması, tarlalarda sigara izmariti ve cam şişe gibi yangına neden olabilecek atıkların bırakılmaması, biçerdöver ve balya makinesi çalışırken su tankeri hazır bulundurulması gerektiği vurgulandı.

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı yetkilileri, muhtemel bir tarla yangınıyla karşılaşılması halinde vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunulmasının can ve mal kaybının önlenmesi açısından büyük önem taşıdığına dikkat çekti. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Görevden alınan Ardahan Valisi Mehmet Fatih Çiçekli'den geriye bu sözler kaldı

Gece yarısı görevden alınan validen geriye bu sözler kaldı
Rusya'nın e-ticaret devi vuruldu! Çok sayıda ölü var, büyük yangın çıktı

e-ticaret devi vuruldu! Çok sayıda ölü var, büyük yangın çıktı
Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında 17 yıl sonra gelen itiraf! Enkazı bulup ölmesini beklemişler

Yazıcıoğlu'yla ilgili 17 yıl sonra gelen itiraf! Sorguda döküldü
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

O milletvekilinin istediği oldu! Ardahan Valisi artık görevde değil

"Derhal görevden alın" dedi, günler sonra istediği oldu

Eski sevgili dehşeti! Evine tırmandı, yetmedi 'İhanet ettin' diye bağırıp...

Eski sevgili dehşeti! Evine tırmanıp "Aldattın beni" diyerek...
Trabzonspor'da Oulai dönemi sona erdi

Transfer gece yarısı bitti! 30 milyon Euro'ya İtalyan devine gitti
Yıldız Tilbe'den sahnede şoke eden çıkış

Yıldız Tilbe'den şoke eden çıkış! Hayranları kulaklarına inanamadı
Köfteci Yusuf'un başlattığı uygulama tüm restoranlarda zorunlu olacak

Köfteci Yusuf'un başlattığı uygulama tüm restoranlarda zorunlu olacak
Onların mesaisi şimdi başladı! Günlük kazançları 7 bin lirayı buluyor

Onların mesaisi şimdi başladı! Günlük kazançları 7 bin lirayı buluyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok sayıda atama ve görevden alma kararı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok sayıda atama ve görevden alma kararı