Bilecik'te Sorguncukahiler köyünde içme suyu deposu montaj töreni düzenlendi

Bilecik'in Yenipazar ilçesine bağlı Sorguncukahiler köyünde içme suyu deposu montaj töreni düzenlendi.

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Sorguncukailer'de düzenlenen içme suyu deposu montaj törenine katıldı. Vali Aygöl, köye su deposu montajı yaptıran hayırsever firmaya teşekkürlerini sunarak kendilerine tebrik belgesi takdim etti. Köy halkının artık rahat bir şekilde içme suyuna erişim sağlamasında yardımcı olan firmaya halkta teşekkür etti. - BİLECİK