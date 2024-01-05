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Bilecik'te Sorguncukahiler köyünde içme suyu deposu montaj töreni düzenlendi

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Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Sorguncukahiler köyünde düzenlenen içme suyu deposu montaj törenine katıldı. Hayırsever firma köye su deposu montajı yaptırarak köy halkının içme suyuna erişimini kolaylaştırdı.

Bilecik'in Yenipazar ilçesine bağlı Sorguncukahiler köyünde içme suyu deposu montaj töreni düzenlendi.

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Sorguncukailer'de düzenlenen içme suyu deposu montaj törenine katıldı. Vali Aygöl, köye su deposu montajı yaptıran hayırsever firmaya teşekkürlerini sunarak kendilerine tebrik belgesi takdim etti. Köy halkının artık rahat bir şekilde içme suyuna erişim sağlamasında yardımcı olan firmaya halkta teşekkür etti. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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