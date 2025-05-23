Bilecik'te Silah Kaçakçılığı Operasyonu: 3 Gözaltı

Bilecik'te Silah Kaçakçılığı Operasyonu: 3 Gözaltı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik'te jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen silah kaçakçılığı operasyonunda 3 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Evlere yapılan baskınlarda çok sayıda silah ve mermi ele geçirildi.

Bilecik'te silah kaçakçılığı yapan şahısların evinden adeta cephanelik çıktı

BİLECİK - Bilecik'te jandarma ekiplerinin silah kaçakçılığı operasyonda 3 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınırken, zanlıların evlerinde çok sayıda silah, fişek ve mermi çıktı.

Alınan bilgilere göre; Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Söğüt İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından silah kaçakçılığına yönelik yürütülen teknik ve fiziki takip çalışmaları kapsamında, Söğüt ilçesinde belirlenen üç ayrı adreste eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Adli makamlardan alınan arama kararına istinaden yapılan aramalar sonucunda, kaçak silah ticareti ve kurusıkı silahların üzerinde yasa dışı değişiklik yaptığı tespit edilen 3 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda şahısların evlerinde yapılan aramada 6 adet tabanca, 1 adet pompalı tüfek, 1 adet çift kırma av tüfeği, 60 adet tabanca mermisi, 16 adet tabanca mermisi, 2 adet 12 kalibre av tüfeği fişeği, 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı ve 2 adet tabanca şarjörü jandarma ekiplerince yapılan arama çalışmasında ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ederken, şüpheliler hakkında adli işlemlerin sürdüğü bildirildi.

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı yetkilileri, halkın huzur ve güvenliğini tehdit eden yasa dışı faaliyetlerle mücadele kapsamında operasyonların kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / CEM KAAN TOKA - Yerel
DEM Parti, MHP'yi ziyaret edecek! Tarih belli oldu

DEM Parti, MHP'yi ziyaret edecek! Tarih, yer ve saat belli oldu
Fenerbahçe Beko, Panathinaikos'u devirerek EuroLeague'de finale yükseldi

Fenerbahçe Beko EuroLeague'de finalde
Görevden alınan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutukluluğuna devam kararı

Görevden alınan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer için karar
Özel'e hedef gösterdiği Fatih Belediye Başkanı Turan'dan yanıt: Hemen bugün açıklasın

Özel'e hedef gösterdiği Belediye Başkanı'ndan yanıt: Bugün açıklasın
Yönetimin tek bir dileği var! Mourinho Ali Koç'a kararını iletti

Mourinho Ali Koç'a son kararını iletti
Maaşı da belli! Yunus Akgün imzayı atıyor

Maaşı da belli! Yunus Akgün imzayı atıyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yeşilçam oyuncusunu öldüren genç kızın ilk ifadesi! Vahim bir iddiası var

Yeşilçam oyuncusunu öldüren genç kızın ilk ifadesi
Süper Lig'e son bilet! 1. Lig'de play-off finalinin adı belli oldu

Süper Lig'e son bilet! 1. Lig'de play-off finalinin adı belli oldu
Erkek arkadaşıyla alkol alan genç kızın acı sonu

Erkek arkadaşıyla alkol alan genç kızın acı sonu
ABD, 200 yıldır kullanılan parayı tedavülden kaldırıyor

Darphane devrede! 200 yıllık para tedavülden kalkıyor
320 milyon dolar serveti olan yıldız, 40 dolarlık terlikle görüntülendi

320 milyon dolar serveti olan yıldız, 40 dolarlık terlikle görüntülendi
Ebru Yaşar'dan Cannes çıkarması

Ebru Yaşar'dan Cannes çıkarması
ABD basını: Trump, Güney Kore'deki askerlerini geri çekmeyi planlıyor

Trump'ın hamlesi ülkenin uykularını kaçırdı! Askerlerini geri çekiyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.