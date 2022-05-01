Bilecik'te seyir halinde yanan araç kullanılmaz hale geldi

Bilecik-Bozüyük karayolu yangından dolayı uzun araç konvoyu oldu

BİLECİK - Bilecik'te seyir halinden bir anda alev alana otomobil kullanılmaz hale geldi. Yangın nedeniyle Bilecik-Bozüyük karayolu yangından dolayı uzun araç konvoyu oldu.

Alınan bilgilere göre; Bilecik-Bozüyük karayolunda seyir halindeki Gazi Dalkın idaresindeki 34 YC 0888 otomobil Baharözü mevkiine geldiği esnada henüz nedeni bilinmeyen bir sebepten dolayı alevler yükselmeye başladı. Alevileri gören sürücü aracı hemen güvenlik şeridine çekti. Yangına ilk olarak sürücü Gazi Dalkın ve diğer sürücüler müdahale etti. Ardından olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek, söndürdü. Bu sırada Bilecik-Bozüyük karayolu yangından dolayı uzun araç konvoyu oluştu. Trafik yangının tamamen sönmesinden dolayı normale döndü.