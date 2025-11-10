Haberler

Bilecik'te Sabah Namazı Birlik ve Dualarla Gerçekleşti

Bilecik'te Sabah Namazı Birlik ve Dualarla Gerçekleşti
Güncelleme:
Yenipazar ilçesinde düzenlenen sabah namazı programında katılımcılar, ülkenin huzuru ve mazlum coğrafyaların selameti için dua etti. Kaymakam Uçar, yapılan duaların önemine vurgu yaptı.

Bilecik'in Yenipazar ilçesinde sabah namazı birlik ve dualarla gerçekleşti.

Yenipazar İlçe Müftülüğü tarafından organize edilen programda, katılımcılar sabahın bereketiyle dua etti. Yenipazar Kaymakamı Mehmet Salih Uçar, "Sabahın bereketinde yapılan dualarda, ülkemizin huzuru, milletimizin birliği ve mazlum coğrafyaların selameti için niyazda bulunuldu" dedi.

Programın sonunda Türkiye, Doğu Türkistan ve Filistin bayraklarının yan yana dalgalandığı alanda hatıra fotoğrafı çekildi. - BİLECİK

