Bilecik'te sabah etkili olan sis görüş mesafesini düşürdü, kent sisle kaplandı

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Bilecik, sabah saatlerinde etkili olan sisle birlikte güne farklı bir manzarayla uyandı.

Kent merkezini kaplayan sis, görüş mesafesinin düşmesine neden oldu. Binaların ve yüksek kesimlerin sis tabakası arasında kaldığı şehirde, ortaya güzel görüntüler çıktı. Sabahın erken saatlerinde etkisini gösteren sis, kent manzarasını değiştirerek Bilecik'e farklı bir görünüm kazandırdı.

Sisle kaplanan kent merkezi, günün ilk ışıklarıyla birlikte güzel görüntülere sahne oldu. Sis tabakasının şehir üzerinde oluşturduğu manzara, fotoğraf karelerine yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı