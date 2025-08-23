Bilecik'te Polis Halkı Bilinçlendirdi

Bilecik'te Polis Halkı Bilinçlendirdi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü, Toplum Destekli Polislik kapsamında Beşiktaş Mahallesi ve özel eğitim okullarında dolandırıcılık suçları hakkında eğitim ve bilgilendirme yaptı.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların bilinçlendirilmesi amacıyla Beşiktaş Mahallesi ve Bilecik Özel Eğitim Okulları'nı ziyaret etti.

Gerçekleştirilen ziyaretlerde, Toplum Destekli Polislik (TDP) hizmetleri kapsamında; dolandırıcılık suçlarının çeşitleri, özellikle iletişim yoluyla dolandırıcılık yöntemleri ve genel güvenlik konularında bilgilendirme yapıldı. Vatandaşlara ve öğrencilere yönelik bilgilendirici broşürler dağıtılarak dikkat edilmesi gereken hususlar aktarıldı. Yetkililer, bu tür çalışmalarla vatandaşların suça karşı farkındalığının artırılmasının ve daha güvenli bir toplum yapısının oluşturulmasının hedeflendiğini belirtti. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Bulun bu şehir eşkıyasını: Önünü kestiği kadın sürücüye dehşeti yaşattı

Bulun bu eşkıyayı: Önünü kestiği kadın sürücüye dehşeti yaşattı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Orman yangını kabusu! Dört kentten alevler yükseldi

Alevler hızla büyüdü! Tam dört kentte orman yangını çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.