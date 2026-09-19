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Bilecik'te Pelitözü Göleti'nde yürüyüş yoluna park eden sürücü tepki çekti

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Bilecik'te Pelitözü Göleti'nde yürüyüş yoluna park eden sürücü tepki çekti
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Bilecik'te Pelitözü Göleti'ndeki yürüyüş yoluna park eden sürücü tepki çekti. Gölete balık tutmaya gelen 2 arkadaşın araçlarını yürüyüş yoluna park edip oturması üzerine vatandaşlar, jandarmadan daha sık devriye ve ceza istediler.

Bilecik'te Pelitözü Gölet'inde yürüyüş yoluna park eden sürücü tepkilere sebep oldu.

Bilecik kent merkezine 7 kilometre uzaklıktaki Pelitözü Gölet'inin etrafında bulunan yürüyüş yoluna yapılan parkla vatandaşların tepkilerine neden oluyor. Bunu son örneği dün 43 ACF 529 plakalı otomobilde yaşandı. Gölete balık tutmak için gelen 2 arkadaş araçlarını yürüyüş yoluna park ederek, sandalyelerinde keyif yapmaları tepkilere neden oldu. Vatandaşlar gölet içinde bulunan jandarma noktasında görevlileri daha sık devriye atmalarını isterken, duyarsız sürücülere gereken cezaların yazılmasını istediler.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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