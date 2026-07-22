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Bilecik'te dolandırıcılık uyarısı

Bilecik'te dolandırıcılık uyarısı
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Bilecik Emniyeti, Hürriyet Mahallesi Kapalı Pazarı'nda vatandaşları dolandırıcılık yöntemleri konusunda bilgilendirdi, broşür dağıttı ve şüpheli durumlarda 112'yi aramaları gerektiğini vurguladı.

Bilecik'te vatandaşlara dolandırıcılık uyarısı yapıldı.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, Hürriyet Mahallesi Kapalı Pazarı'nda vatandaşları dolandırıcılık olaylarına karşı bilgilendirdi. Gerçekleştirilen bilgilendirme faaliyetinde, vatandaşlara dolandırıcılık yöntemleri, iletişim yoluyla dolandırıcılık ve genel güvenlik konularında bilgi verildi. Pazar alanında stant kuran ekipler, özellikle telefonla kendilerini kamu görevlisi, polis, asker ya da savcı olarak tanıtan kişilere karşı dikkatli olunması gerektiğini vurgulayarak, şüpheli durumlarda vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne veya en yakın emniyet birimine başvurulması gerektiğini anlattı.

Öte yandan, vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği bilgilendirme çalışmasında broşürler de dağıtılırken, ekipler güvenli yaşam konusunda farkındalığın artırılmasına yönelik çalışmaların aralıksız devam edeceğini bildirdi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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