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Bilecik'te özel güvenlik personellerine başarı belgesi

Bilecik'te özel güvenlik personellerine başarı belgesi
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Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Özel Güvenlik Günü ve Haftası kapsamında özel güvenlik personelini makamında ağırlayarak başarı belgesi takdim etti.

Bilecik'te özel güvenlik personellerine başarı belgesi verildi.

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, 'Özel Güvenlik Günü ve Haftası' kapsamında Bilecik İl Emniyet Müdürü Erdem Çağlar, Bilecik İl Emniyet Müdür Yardımcısı Tekin Kayıkçı, Özel Güvenlik Şube Müdürü Melike Güler ve özel güvenlik personellerini makamında ağırladı. Ziyarette, Bilecik'te yürütülen özel güvenlik hizmetleri hakkında Vali Sözer'e bilgi verildi. Program kapsamında görevlerinde gösterdikleri özverili ve başarılı çalışmalar nedeniyle özel güvenlik personeline başarı belgeleri takdim edildi.

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, "Özel güvenlik görevlilerimiz, kamu güvenliğinin tamamlayıcı unsuru olarak önemli bir sorumluluk üstlenmektedir. Kamu kurumlarımızda, eğitim kurumlarımızda, sağlık tesislerimizde ve birçok alanda vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği için gece gündüz fedakarca görev yapan tüm özel güvenlik görevlilerimize teşekkür ediyor, Özel Güvenlik Günü ve Haftası'nı kutluyorum" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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