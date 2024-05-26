Üye Girişi
Haberler

Bilecik'te Osmanlı Devleti'nin Kurucuları Anıldı

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik'te Osmanlı Devleti'nin kurucuları Şeyh Edebali ve Osman Gazi'yi anma etkinlikleri düzenlendi.

(BİLECİK) - Bilecik'te Osmanlı Devleti'nin kurucuları Şeyh Edebali ve Osman Gazi'yi anma ve Bilecik'in fethinin 725. yılı dolayısıyla kutlama etkinlikleri düzenlendi.

Mehter Takımı eşliğinde Bilecik Merkez Cumhuriyet Meydanı'ndan, Tevfikbey Caddesi güzergahı izlenerek Şeyh Edebali Külliyesi'ne kadar yürüyüş gerçekleştirildi. Burada bir konuşma yapan Bilecik Valisi Şefik Aygöl, şunları söyledi:

"Biz bu şehri anlatırken; bu şehrin başta dirilişin, kuruluşun ve kurtuluşun şehri diye ifade ediyoruz. Aramızda çok kıymetli gençlerimiz, alp kıyafetleri giymiş çocuklarımız, yavrularımız var. Gerçekten bize büyüklerimizin öğrettiği ve bizim de onlara aktarmamız gereken çok önemli duygular var. Biz bu şehri anlatırken bu şehrin başta 'dirilişin, kuruluşun ve kurtuluşun şehri' diye ifade ediyoruz. Gençlerimiz şunu bilmeli ki, biz kuruluş derken neyi ifade ediyoruz? Biz kuruluş derken, Söğüt'te 40 obadan oluşan bir Beyliğin, sonra dünyanın üçte birine hükmeden ama bugünkü dünyanın hüküm anlayışının tam zıddına adaleti götüren, hizmet götüren anlayışı götüren bir ecdadın kurulduğu toprakları ifade ediyoruz. Bilecik böyle topraklar. Kuruluşun toprakları, huzurun dünyaya yayıldığı topraklar. Öbür tarafta İnönü Muharebeleri, Metristepe, İntikam Tepe oralarda ciddi mücadeleler yapıldı. Bu şehir aynı anda İstiklal Harbi'nden sonra da kuruluşun vesilesi olan şehirlerden birisi. Onun için bu memleketle, bu vatandaşlarımızla, bu milletle, Bileciklilerle gurur duyduğumuzu ifade etmek istiyorum."

Vali Aygöl'ün konuşmasının ardından etkinlik Mehteran Takımı'nın, kılıç kalkan ekibinin gösterisi ile devam etti. Kılıç Kuşanma Töreni'nden sonra dualar edildi. Etkinlik katılımcılara pilav ve şerbet ikramıyla sona erdi.

Kaynak: ANKA / Yerel

Osmanlı Devleti Şeyh Edebali Osman Gazi Bilecik Kültür Yerel Kültür Sanat Güncel Haberler

İsrail basını yazdı: Rusya'dan güç alan İran büyük saldırı hazırlığı içinde

İsrail basını yazdı: Rusya'dan güç alan İran büyük saldırı hazırlığı içinde

 Özgür Özel'den mitingde ilk seçim vaadi: Emekli maaşı asgari ücretin 1.5 katı olacak

Özgür Özel'den mitingde ilk seçim vaadi: Emekli maaşı asgari ücretin 1.5 katı olacak

 Filenin Sultanları THY'ye isyan etti: Başka takımlara özel uçak, bize gelince ekonomi

Filenin Sultanları THY'ye isyan etti: Başka takımlara özel uçak, bize gelince ekonomi

Bakmadan Geçme

FENERBAHÇE İSTANBULSPOR MAÇI CANLI HD İZLE! Fenerbahçe İstanbulspor maçı hangi kanalda, ilk 11'ler kim? #9917 GALATASARAY ŞAMPİYONLUK KUTLAMASI NE ZAMAN? #129349 Galatasaray'ın şampiyonluk kutlaması olacak mı, nerede olacak? #9917 GALATASARAY - KONYASPOR MAÇI CANLI İZLE! #129349 Galatasaray maçı hangi kanalda, saat kaçta? Galatasaray - Konyaspor maçı FULL HD İZLE! #9917 GALATASARAY İLK 11'LER! Konyaspor ile karşılaşmada Galatasaray'ın ilk 11'leri kim? Erbaaspor Muşspor maçı CANLI izle! (HD) 26 Mayıs Erbaaspor Muşspor maçı canlı yayın nereden ve nasıl izlenir? Erbaaspor - Muşspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Erbaaspor - Muşspor maçı nereden izlenir? Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? Kurban Bayramı emekli ikramiyesi hangi tarihte, ayın kaçında ödenecek 2024? Popeyes boykot mu? Popeyes İsrail malı mı, boykot listesinde var mı? Popeyes Türk malı mı, sahibi kim? Bugün Fenerbahçe'nin maçı var mı? Bugün hangi Fenerbahçe maçı var, hangi kanalda? Fenerbahçe - İstanbulspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Fenerbahçe - İstanbulspor maçı nereden izlenir? Gülşehir Belediyesi hangi parti? Gülşehir Belediye başkanı hangi partiden seçilmiştir? İşte 2024 İstanbul Gülşehir yerel seçim sonuçları! Atamalar akademi eğitim başarı puanı ile mi yapılacak? Öğretmenlik atamaları nasıl yapılacak? 25 Temmuz hangi burç? 25 Temmuz'ta doğanlar hangi burç oluyor? 25 Temmuz tarihi hangi burç olur? Fenerbahçe - İstanbulspor maçı hangi statta oynanacak? Fenerbahçe - İstanbulspor maçı nerede oynanıyor? BİNGÖL'DE DEPREM Mİ OLDU SON DAKİKA! Bingöl'de ne kadar, kaç büyüklüğünde deprem oldu?
Bakan Şimşek konutta yeni düzenlemeyi duyurdu: İsteyene gelir isteyene ev

Bakan Şimşek konutta yeni düzenlemeyi duyurdu: İsteyene gelir isteyene ev
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title