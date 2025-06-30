Bilecik'te Orman Yangını Sonrası Psikososyal Destek Ekipleri Sahada

Bilecik'te Orman Yangını Sonrası Psikososyal Destek Ekipleri Sahada
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Bilecik’in Gölpazarı ilçesinde çıkan orman yangınından etkilenen vatandaşlara psikososyal destek ekipleri tarafından yardım edilmeye başlandı.

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde çıkan orman yangını sonrası psikososyal destek ekipleri yangından etkilenen vatandaşlara destek olmak üzere sahaya indi.

Sakarya'nın Taraklı ilçesinde başlayan orman yangını, rüzgarın etkisiyle Bilecik'in Gölpazarı ilçesine bağlı 9 köyü etkisi altına almıştı. 3 gündür havadan ve karadan binlerce kişinin canla başla çalışarak kontrol altına almaya çalıştığı alevler, dün sabah yağan yağmurun etkisiyle kısmen kontrol altına alındı. Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı psikososyal destek ekipleri yangından etkilenen vatandaşlara destek olmak üzere sahaya indi. İl Müdürü İlkay Türkoğlu, "Bölge halkımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Rabbim milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin. Vatandaşımızın her an yanındayız" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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